Assistência Social de Sete Lagoas realiza novo estudo com população em situação de rua

Com o objetivo de analisar o perfil da população em situação de rua (PSR) na cidade, com base em uma pesquisa realizada junto aos indivíduos que frequentam o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), a Prefeitura - por meio do Núcleo de Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social - realizou uma nova "Pesquisa Socioassistencial junto à População em Situação de Rua do Município de Sete Lagoas/2023".

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom



Segundo a secretária da pasta, Luciene Chaves, essa população representa um segmento vulnerável da sociedade, composto por pessoas que enfrentam diversas dificuldades e privações, incluindo a falta de moradia adequada, acesso limitado a serviços básicos e discriminação social. "A pesquisa foi realizada da segunda quinzena de agosto a novembro de 2022 e durante março de 2023, com o objetivo de conhecer as características dos entrevistados", lembra a secretária.



No total foram 161 participantes usuários do Centro POP. Dados como sexo, idade, estado civil, local de nascimento, migração, motivação para estar na rua, profissão, desejo de sair da rua, perspectivas para a vida, entre outros, foram coletados no estudo. "A pesquisa pretende contribuir para a visibilidade dessa população, tornando-a mais acessível à formulação de políticas e ações que visem reduzir a sua vulnerabilidade e melhorar a qualidade de vida. A partir dessas informações, poderemos traçar estratégias e recomendações para promover a inclusão e o bem-estar desses indivíduos, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária", reforça a secretária.



O próximo censo será realizado em setembro deste ano e se repetirá nos anos seguintes, sempre semestralmente. No total foram verificados 145 pessoas vivendo nas ruas da cidade, sendo 108 homens, 36 mulheres e uma transexual. A equipe do Centro POP esclarece que 2/3 dessa população são migrantes, ou seja, estão em situação transitória na cidade e devem se deslocar para outros municípios. O Núcleo da Vigilância Socioassistencial também elaborou um Estudo sobre o Perfil da População em Situação de Rua e suas principais características, que em breve será divulgado.



Confira o estudo NO LINK.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom