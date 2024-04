CEREST de Sete Lagoas alcança pontuação máxima em avaliação do Ministério da Saúde

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) de Sete Lagoas, mais uma vez, é destaque em avaliação nacional que considera indicadores relacionados às ações de vigilância, assistência e educação permanente em saúde do trabalhador. No Abril Verde, mês da prevenção de acidentes e doenças no trabalho, a unidade da Secretaria Municipal de Saúde recebeu a pontuação máxima em análise realizada pelo Ministério da Saúde.

Foto: Reprodução/ Internet

A avaliação nacional Qualifica CEREST leva em consideração avaliações quadrimestrais e engloba as ações desenvolvidas pelo CEREST como: Educação em Saúde, vigilância em ambientes e processos de trabalho, articulação de toda rede SUS para assistência à saúde dos trabalhadores, articulação com a sociedade e instituições públicas de ações na área de saúde do trabalhador, identificação de problemas de saúde do trabalhador com recomendação de medidas de intervenção, acolhimento, atendimento e encaminhamentos necessários aos trabalhadores.

Pela primeira vez, o CEREST de Sete Lagoas conquistou 165 pontos na avaliação, pontuação máxima distribuída pela Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde – Qualifica CEREST. Das 20 unidades do tipo em Minas Gerais, apenas sete foram avaliadas tão positivamente.

Os indicadores do PNS 2020/2023 propõem mensurar e qualificar a atuação dos CEREST regionais e municipais no âmbito da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) e da Rede de Atenção à Saúde (RAS). O CEREST atende a microrregião de Curvelo e a microrregião de Sete Lagoas totalizando na sua área de abrangência 35 municípios. “A pontuação adquirida no Qualifica CEREST mostra que estamos no caminho certo, o sucesso é a vigilância permanente dos indicadores de saúde do trabalhador e a equipe do CEREST Sete Lagoas comprometida com a qualidade do trabalho”, ressalta Alessandra Vilas Boas, coordenadora da unidade. O CEREST fica na rua Paulo Frontin, 254, Centro, telefone 31 3774-9923.

Fonte dos dados do Qualifica CEREST: https://colaboradsaste.saude.gov.br/

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM