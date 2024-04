Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta sexta (26)

Nesta sexta-feira (26), Sete Lagoas poderá desfrutar de um dia ensolarado com algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas permanecerão dentro de uma faixa confortável, com mínima de 19°C e máxima de 30°C, indicando uma tendência estável, embora haja um ligeiro declínio previsto nas temperaturas máximas.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A umidade relativa do ar variará entre 40% e 90%, oferecendo condições moderadas ao longo do dia.

Ao longo do dia, é previsto que o céu permaneça geralmente nublado, com ventos soprando predominantemente do leste-sudeste e de intensidade fraca, tanto durante a manhã quanto durante a tarde. À noite, essa condição persistirá, com a predominância de nuvens no céu e os ventos mantendo-se fracos, seguindo na mesma direção leste-sudeste.

