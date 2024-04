EXCLUSIVO: homem ateia fogo em carro no Boa Vista nesta quinta; veja vídeo

Um incêndio criminoso destruiu um veículo Peugeot na manhã desta quinta-feira (25), na Rua Ceará, no bairro Bela Vista. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente controlou as chamas.

Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares passadas para a nossa reportagem, imagens de câmeras de segurança flagraram um indivíduo se aproximando do carro, derramando um líquido inflamável e ateando fogo. O suspeito fugiu do local e ainda não foi identificado.

A Polícia está investigando o caso.

Da redação

