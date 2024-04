Sete Lagoas capacita 480 professores da Educação Infantil em Leitura e Escrita

Na noite da última quarta-feira, 24, teve início em Sete Lagoas a formação em Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), no âmbito do Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada. A abertura oficial ocorreu no auditório do Unifemm, onde participaram da formação 480 professores que atuam na pré-escola do município.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O Compromisso nacional Criança é Alfabetizada (CNCA) é uma iniciativa do Governo Federal em regime de colaboração, constituindo a Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Renalfa). Os encontros formativos são conduzidos por profissionais preparados pela UFMG e ocorrem até dezembro de 2024. Ao longo desse período serão ministradas aulas tanto presenciais quanto online totalizando uma carga horária de 72 horas, computadas como hora-atividade conforme legislação municipal. Para esta formação, a Secretaria Municipal de Educação conta com a parceria do Unifemm, onde ocorrem as aulas.

Conforme explica a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira, o LEEI é uma proposta de desenvolvimento profissional para professores do 1º e 2º períodos da rede municipal de educação. "O objetivo é oferecer formação continuada aos profissionais da Educação Infantil com foco na oralidade, leitura e escrita, de maneira a apoiar teórica e metodologicamente os docentes para que desenvolvam práticas educativas", comenta.

A articuladora municipal do Renalfa, Elisangela Almeida, ressalta que a mudança na educação infantil está ocorrendo de maneira positiva e que a formação LEEI é uma política sonhada por muitos que desejam ter uma educação infantil de qualidade, partindo da premissa de que "o profissional é a semente que frutifica em todo o processo e, por isso, é preciso oportunizar formações que transformem a prática de cada profissional".

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM