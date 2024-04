Homem é baleado na porta de casa em Sete Lagoas

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (25), no bairro Montreal, em Sete Lagoas. A vítima, que não teve sua identidade revelada, foi atingida por três disparos de arma de fogo por volta das 20h30, na Avenida Levino Damasio.

Foto: Ilustrativa/ Reprodução/ Internet

De acordo com o relato da vítima, ele estava em casa quando ouviu alguém batendo no portão e gritando seu nome. Ao abrir o portão, se deparou com um indivíduo moreno e de estatura mediana, já com arma em punho, que efetuou cinco disparos contra ele. A vítima conseguiu se esquivar de alguns dos tiros, mas foi atingida por três deles.

Em seguida, a vítima fechou o portão e correu para dentro de casa, de onde foi socorrida para a UPA. No hospital, foi constatado que a vitima teve seis perfurações e que não tiveram projéteis alojados. A vítima não soube identificar o autor dos disparos.

Familiares da vítima preferiram não fornecer informações sobre o caso. No entanto, uma testemunha que presenciou o crime relatou que o atirador seria um indivíduo conhecido como "Salada", com histórico de envolvimento no tráfico de drogas na região. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil, mas a principal suspeita é de que o ataque esteja relacionado a um acerto de contas no tráfico. O suspeito continua foragido.

Da redação