Ponte que liga Cordisburgo a Pirapama será reinaugurada neste sábado

Cinco anos após sua interdição, a Ponte do Palmito, na MG-231, entre Cordisburgo e Santana de Pirapama, será finalmente reinaugurada neste sábado (6), às 9h30, em uma cerimônia que contará com a presença de autoridades locais e estaduais. A obra, fundamental para a integração das duas cidades e para o escoamento da produção local, foi concluída em tempo recorde, após 40 dias de intensos trabalhos de restauração.

Ponte do Palmito durante obras - Foto: Reprodução

A interdição da ponte, em 2019, causou grande transtorno aos moradores das regiões de Cordisburgo e Pirapama, que se viram obrigados a percorrer longos trechos alternativos para se deslocarem entre as cidades. A situação também impactou negativamente a economia local, dificultando o transporte de produtos agrícolas e o acesso a serviços essenciais.

Em fevereiro deste ano, o Governo de Minas Gerais deu início à restauração da Ponte do Palmito, com o objetivo de reestabelecer a ligação entre as duas cidades o mais rápido possível. As obras, executadas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), foram concluídas em apenas 40 dias, dentro do prazo previsto.

