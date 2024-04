Feira de adoção de pets acontece domingo (5) no Hiper Santa Helena em Sete Lagoas

No próximo domingo, 5 de maio, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - participa de mais uma feira de adoção responsável de cães e gatos, desta vez, no Hiper Santa Helena (Rua Olavo Bilac, 620, bairro Canaã), de 08h às 12h. A ação é uma parceria com o "Projeto Vivência Veterinária" do Curso de Medicina Veterinária da UNA Sete Lagoas, com apoio da rede de supermercados e da Quatree. Será uma ótima oportunidade de conhecer, se encantar e escolher o seu novo melhor amigo.

Alguns dos animais que estarão disponíveis para adoção. Foto: Una/Divulgação

Com o slogan “adote amor neste domingo”, a Feira vai reunir cães e gatos retirados das ruas ou resgatados por causa de maus-tratos e condições precárias. O projeto visa não apenas encontrar lares amorosos para esses animais, mas também, educar a comunidade sobre a importância da adoção responsável e alertar sobre as principais zoonoses.

Conforme explica a coordenadora do “Vivência Veterinária”, professora Gabriella Santos, serão disponibilizados para a adoção responsável: 6 cães adultos, 15 cães filhotes, 2 gatos adultos e 5 gatos filhotes. “Os animais já estão vacinados contra raiva, desverminados e castrados, exceto filhotes com menos de seis meses de idade. Estes terão direito à castração gratuita quando atingirem a idade recomendada para cirurgia”, avisa.

A coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, também destaca que os animais estão em perfeito estado de saúde, vacinados com a Múltipla Nacional e Antirrábica além de microchipados e testados negativo para leishmaniose.

Antes de levar o amiguinho peludo para casa, os estudantes do curso Medicina Veterinária da Una Sete Lagoas e os funcionários do CCZ vão realizar entrevistas com os candidatos a adotantes/tutores. Aqueles que forem selecionados recebem orientações sobre os cuidados necessários com o animal em casa e assinam o termo de adoção.

A feira de adoção será no estacionamento do Hiper Santa Helena (Rua Olavo Bilac, 620, Canaã, Sete Lagoas).

Critérios para adoção responsável:

Ter mais de 21 anos;

Apresentar documento de identificação com foto;

Apresentar comprovante de residência;

Passar pela entrevista para adoção;

Preencher e assinar o Termo de Adoção, com orientações e cuidados a serem assumidos pelo novo tutor.

Proteção coletiva

A Feira de Adoção de Animais tem como parceiro o Hiper Santa Helena, que cede o espaço de seu estacionamento para as tendas e o apoio na parte de conforto para receber os animais, como: água limpa para se hidratarem, isolamento do local, bloqueio do espaço para segurança dos bichinhos. Assim, os interessados têm tempo de conversar com os alunos do curso de Medicina Veterinária da Una e com os técnicos do CCZ, além de trocar experiências com outros participantes da Feira e interagir com os animais.

Outro parceiro da ação é a Quatree, empresa de referência em nutrição de cães e gatos. No domingo, representantes da marca vão fazer a distribuição de amostras de rações e petiscos, sorteio de kits aos participantes. Os adotantes confirmados vão concorrer ainda ao sorteio de 60 quilos de ração.

A coordenadora de grande área da Faculdade Una Sete Lagoas, Ana Cristina Mendes Muchon, explica que um dos objetivos da Feira é desenvolver a conscientização para a proteção coletiva e comprometimento com a causa animal. “Teremos ainda uma abordagem informativa e participativa sobre as medidas de prevenção, controle e diagnóstico das principais zoonoses. Queremos gerar um impacto positivo e duradouro com esta Feira, cultivando compaixão, responsabilidade e respeito por todas as formas de vida”, acrescenta.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), somente no Brasil, cerca de 30 milhões de animais estão abandonados, sendo aproximadamente 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Em grandes metrópoles, para cada cinco habitantes há um cachorro. Desses, 10% estão abandonados.

Feira permanente no Terminal Urbano

O CCZ de Sete Lagoas mantém, desde janeiro de 2021, uma feira permanente para adoção de cães e gatos no Terminal Urbano. Os animais também são vermifugados, vacinados e já possuem a castração garantida. Os animais adultos apresentam também o exame de leishmaniose negativo. “Para cada adoção que acontece, mais um animal pode ser resgatado das ruas. Ao chegar, eles recebam os todos os cuidados, são castrados e vacinados”, diz Patrícia Silveira. A feira é realizada no Terminal Urbano de segunda à sexta, de 8h às 16h.

