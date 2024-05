Sol e muito calor: clima para desfrutar o Dia do Trabalhador em Sete Lagoas

Uma quarta-feira perfeita para aproveitar o descanso do Dia do Trabalhador em Sete Lagoas! A previsão do tempo indica que a cidade terá sol durante toda a jornada, sem nenhuma nuvem no céu. A noite também será de tempo aberto, sem chances de chuva.

Foto: Reprodução/ Internet

As temperaturas serão amenas pela manhã, com mínima de 19°C, subindo gradativamente ao longo do dia até alcançar a máxima de 32°C. O vento estará fraco, soprando do nordeste durante a manhã e mudando para nordeste-leste à noite. A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 80%, proporcionando um clima seco.

Calor prolongado: Segundo a Climatempo, a onda de calor que atingiu a região no fim de semana deve se estender até o dia 10 de maio, elevando as temperaturas em média de 3°C a 5°C.

Da redação