Alunos de escola na Estiva em Sete Lagoas recebem doação de uniformes e instrumentos musicais

Pelo terceiro ano consecutivo alunos da Escola Municipal Renato Teixeira Guimarães, localizada na comunidade da Estiva em Sete Lagoas, receberam doação de seus uniformes no dia de ontem (29), além de instrumentos para um projeto musical. A ação foi promovida pelo empresário Clóvis Vilanova Monteiro de Barros.

Foto: Clóvis Vilanova/acervo pessoal

Clóvis Vilanova se disse muito feliz e honrado em poder participar da ação pelo terceiro ano seguido e que isso representa sua alegria e amor pelo comunidade.

"Todo empenho por mim dedicado à comunidade se dá pelo prazer que tenho em ver a evolução dela. Sempre estarei disposto a contribuir sem qualquer viés político, e reforço meu compromisso com melhoria da educação que é a base da vida destas crianças para o futuro, uma vez que vejo nelas o crescimento de nossa comunidade", declarou.

Além dos uniformes doados ele também presenteou a banda musical das crianças com alguns instrumentos, além de aparelhagem para melhoria da Oficina de Música iniciada este ano na escola.

Clóvis Vilanova destacou que a doação efetuada foi feita de coração a uma comunidade que sempre lhe acolheu e respeitou. "Continuarei sempre disposto a proporcionar momentos como os vividos no dia de hoje, pois entendo que devemos contribuir com o próximo, especialmente com o futuro de nossas crianças", completou o empresário.

