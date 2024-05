Familiares de menor e primo envolvidos em briga no Arthur Bernardes relatam ameaças contra eles

A repercussão do caso de agressão na porta da Escola Estadual Arthur Bernardes, no Centro de Sete Lagoas, na última segunda-feira (29), ganha contornos mais dramáticos e perigosos. Familiares de um dos menores envolvidos na briga relata ameaças contra ele e seu primo.

Foto: divulgação

Na matéria publicada na tarde desta terça-feira (30) pelo SeteLagoas.com.br, foi relatado sobre a agressão a um jovem de 15 anos, V.G., e seu avô, de 71, por outros adolescentes e com o possível envolvimento de um maior de idade. O menor, P.V. (15 anos), apontado por muitos como o responsável pelas agressões, foi ouvido, juntamente com sua mãe, o seu primo (19 anos) e uma advogada, na delegacia de plantão da cidade.

Em relato do boletim de ocorrência obtido pela reportagem, a Polícia Militar, logo após o ocorrido ainda naquela segunda (29), promoveu diligências para procurar P.V., mas, tanto ele quanto sua mãe foram convocados pela direção da escola para irem à instituição relatar as causas da briga. Nisso, os agentes foram até o local e colheram a outra versão.

Nela, o estudante aponta que sofria bullying de V.G. por conta de uma patologia na fala, a gagueira, que se manifesta quando ficava nervoso. Nisso, ele pediu para que o garoto parasse com os atos; no entanto, o outro menor insinuou que iria agredi-lo na porta da escola juntamente com um grupo. Continuando o relato à PM, P.V., amedrontado, pediu a ajuda do primo.

Naquele dia, o menor decidiu resolver a situação com V.G. sozinho, mas o avô do garoto o surpreendeu já o agredindo. O primo do adolescente interveio na situação em defesa do menor - ele confirmou para a Polícia a versão do parente e ainda acrescentou que o idoso teria afirmado que “agrediria quem aparecesse pela frente” e que teria tentado lhe dar um chute.

Ameaças

As últimas horas do acontecido tem sido caóticas para a família de P.V.. Familiares relatam que após a briga, tanto o menor quanto seu primo têm recebidos diversas ameaças nas redes sociais. Ouvidos pela reportagem, um destes familiares contou que tiveram que ir até traficantes para pedir clemência em não fazer nada com nenhum dos dois.

A boataria ajudou a colocar fervura no imbróglio. Um áudio, onde uma mulher se identificava como a suposta mãe de um dos envolvidos, falava que era agredida por ele e que “queria que ele fosse pego”. Os parentes dele negaram veementemente a veracidade do áudio.

As ameaças que surgiram apontavam sobre o áudio e o caso ocorrido.

Idoso queria “agredir menor de idade”

Os familiares de P.V. confirmaram que o menor sofria bullying na Escola Estadual Arthur Bernardes, onde estava há pouco tempo. Quando o adolescente foi resolver a situação com V.G., o seu avô teria iniciado a agressão, e teria dito para ele que “estava louco em bater em menor de idade”. Por isso, toda a confusão aconteceu.

Estes parentes apontam que P.V. teria sido ameaçado anteriormente no banheiro do colégio, porque teria tirado satisfações sobre a perseguição pela gagueira. V.G. teria chegado com outros adolescentes relatando que “iria moer no cacete (sic)” o adolescente. Essa informação foi confirmada ao SeteLagoas.com.br por alunos do Arthur Bernardes.

Os familiares de P.V. apontaram que ele foi expulso do colégio, porém, V.G. não e acham injusto que isso tenha acontecido. Ademais, apontaram que o idoso envolvido na confusão estava nesta terça-feira (30) na porta da escola.

A reportagem procurou a direção da Escola Estadual Arthur Bernardes, que comentou que não iria se pronunciar pelo caso.

Da redação