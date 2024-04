SAAE esclarece sobre falta de água nos bairros São Francisco, Manoa, Carmo e Padre Teodoro

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas informa que, durante o fim de semana, um vazamento na rede de distribuição foi identificado na região dos bairros São Francisco, Manoa e Nossa Senhora do Carmo, atingindo ainda algumas ruas de bairros periféricos.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Paralelamente, um transformador de energia sofreu avarias na região do bairro Vale das Palmeiras, comprometendo também o abastecimento no bairro Padre Teodoro e região.

Imediatamente as equipes do SAAE identificaram os problemas e buscaram soluções durante todo o fim de semana. Foram realizadas |diversas manobras no sistema com o objetivo de redistribuir melhor a água, além de lançar mão de caminhões-pipa para atender aos moradores dos bairros afetados.

Após a solução de ambos os problemas na tarde desta segunda-feira, 29 de abril, o abastecimento foi restabelecido, porém, o retorno da água é gradativo e aos poucos será normalizado.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas