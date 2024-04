Turismo de Sete Lagoas marca presença no 1º Minas Travel Market em Belo Horizonte

Sete Lagoas esteve representada no 1º Minas Travel Market (MTM), realizado nos dias 26 e 27 de abril no Minascentro, em Belo Horizonte. O evento foi centrado na promoção de produtos turísticos, de destino e de serviços, e contou com a participação de empresas da área com o objetivo de intensificar o fortalecimento de parcerias e novas oportunidades estratégicas no dinâmico universo do turismo, divulgando a rica oferta turística do estado, representada pela cultura, gastronomia, história, casario histórico, montanhas, cachoeiras e grutas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas- ASCOM

A estratégia da Prefeitura de Sete Lagoas foi estar presente, sendo representada pela secretária adjunta de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Claudia Elane, que levou o material de divulgação da cidade para distribuição, além de fazer contato direto com gestores do governo e de empresas do trade turístico. "Essa ação é base na estruturação do Destino Turístico Sete Lagoas, visto que são as agências e operadoras que formatam o produto turístico oferecido ao turista, estando Sete Lagoas em condições de oferecer equipamentos e serviços a esses profissionais presentes no evento", explicou.

O 1º MTM, que substitui o Salão do Turismo de Mina Gerais, recebeu mais de dois mil profissionais do turismo, em estandes na feira e público de caravanas vindas de diversas cidades de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A divulgação de Sete Lagoas se deu em ação junto à Instância de Governança Regional (IGR) Grutas – Circuito Turístico das Grutas, representada pela presidente Mariela Janice França.



Para Mariela, foi "mais uma oportunidade de divulgar o Circuito das Grutas, seu patrimônio, Rota Lund e demais Rotas Turísticas (em fase de estruturação) para o Brasil, junto aos profissionais presentes que são a base para a produção da atividade turística". Sobre a Rota das Grutas Peter Lund, que envolve a visitação à Gruta Rei do Mato, a representante da Urbanes Parques, Débora Assis, falou da "importância em participar, divulgar a rota e contactar os profissionais presentes, dando visibilidade a esse rico patrimônio natural que são as cavernas, inseridas nas unidades de conservação estaduais".

Também representando Sete Lagoas, participaram Maria de Lourdes (Lourdinha) e equipe, da agência de viagens Lourdinha Turismo, enquanto receptivo turístico local e regional, e Leonardo Campolina, da PRO7, com um trabalho ativo de prospecção de eventos para a cidade. Essa ação dá continuidade a um movimento que busca consolidar o destino Turístico Sete Lagoas por meio da interlocução entre poder público e iniciativa privada, proporcionando alcance direto junto ao turista, promovendo o desenvolvimento econômico a partir da atividade turística.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM