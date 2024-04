Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta segunda-feira (15)

A sexta-feira em Sete Lagoas será marcada por um dia nublado, com temperaturas variando entre 18°C e 30°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Foto: Túlio Thales/ SeteLagoas.com.br

A manhã começa com termômetros marcando 25°C, com uma leve queda para 20°C ao longo das primeiras horas do dia. A partir da tarde, a temperatura sobe gradativamente, atingindo a máxima de 29°C. A noite será amena, com termômetros marcando 30°C.

A chance de chuva é baixa, com apenas 4% ao longo do dia. A umidade relativa do ar oscilará entre 52% e 98%, com sensação de abafamento durante a tarde.

Os ventos soprarão em velocidade média de 10 km/h, com rajadas de até 17 km/h previstas para o período da tarde.

Previsão para os próximos dias:

Terça-feira (16/04): Entre 19°C e 31°C.

Quarta-feira (17/04): Variação entre 18°C e 32°C.

Quinta-feira (18/04): Temperaturas entre 20°C e 30°C.

Sexta-feira (19/04): Oscilando entre 18°C e 27°C.

Sábado (20/04): Entre 15°C e 27°C.

A previsão do tempo é baseada em dados coletados por meteorologistas e pode sofrer alterações ao longo do dia.