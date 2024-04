Família de Sete Lagoas faz vaquinha para comprar medicamento a irmãos com doença degenerativa

Uma família de Sete Lagoas está realizando uma vaquinha na internet para comprar medicamentos essenciais para controlar as crises de dois irmãos que possuem doença degenerativa. Cada frasco do remédio custa R$ 890.

Foto: arquivo pessoal / divulgação

Jônatas e Jonas são gêmeos, têm 23 anos e possuem esclerose tuberosa. A doença não tem cura e afeta diversos órgãos do corpo, como cérebro, olhos, pele, coração, rins, pulmões e o sistema nervoso central. Os dois possuem um tipo de epilepsia - as crises, de acordo com a família, começaram a ficarem mais intensas. Para agravar a situação, um dos irmãos não anda e o outro não teve o desenvolvimento mental completo.

Os irmãos possuem acompanhamento médico desde o nascimento. Para tanto, os especialistas recomendaram o uso de canabidiol para conter as crises epiléticas: "Essa medicação tem dado resultado, as crises têm diminuído bastante, porém, o valor dessa medicação é muito alto. Um vidro com 30 ml e são gotas, custa 869 reais", conta Jordana Silva, tia de Jonas e Jônatas.

A família busca ajuda das autoridades para adquirir o Canabidiol 79,14 mg/ml - enquanto isso, uma campanha está a ser realizada para custear a compra dos medicamentos. Os valores arrecadados ajudarão a comprar quatro frascos.

Filipe Felizardo