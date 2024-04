Cronograma do bloqueio contra o Aedes aegypti tem novo horário de 15 a 19 de abril em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - segue esta semana com os trabalhos de combate ao pernilongo causador das arboviroses dengue, zika e chikungunya (Aedes aegypti). Desta vez, no entanto, em novo horário. Ao longo da semana, tanto o bloqueio costal quanto o veículo passam a atuar na parte da manhã, a partir das 08h, em regiões de lagoas, córregos e brejos. Este trabalho, que conta com o apoio da equipe de combate ao pernilongo, é realizado de segunda a sexta.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Boletim epidemiológico

Até o último dia 6 de abril já foram contabilizados no município oficialmente 9.725 notificações de suspeita de Chikungunya, sendo 1.977 resultados positivos; 8.168 notificações de casos suspeitos de Dengue, com 299 casos positivos; e 40 notificações de Zika, com nenhum caso positivo até o momento. A cidade segue com 13 óbitos confirmados, sendo dez por Chikungunya (seis homens de 87, 97, 65, 66, 45 e 73 anos e quatro mulheres de 94, 95, 58 e 75 anos), e três por dengue (uma menina de oito anos, uma mulher de 37 e um jovem de 17 anos).

Uma boa notícia, que comprova que as diversas ações da Prefeitura e a maior conscientização da população vêm surtindo efeito, é a redução constante nos casos suspeitos e positivos ao longo das últimas semanas. Pela primeira vez desde janeiro o município está abaixo de 500 casos semanais de Chikungunya e pela segunda vez abaixo de 500 casos de dengue. "Nossos números já são um pouco mais tranquilos, saímos da faixa de alta transmissibilidade, porém, continuamos em epidemia, só que em uma situação um pouco mais confortável. Portanto, a população precisa continuar com os cuidados e atenção para conseguirmos sair de uma vez por todas desse estado de epidemia", reforça a superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde do Município, Maitê Rodrigues.

REGIÃO DE CÓRREGOS LAGOAS E BREJOS

INTENSIFICAÇÃO BLOQUEIO AEDES AEGYPTI 2 – APOIO EQUIPE DE COMBATE AO PERNILONGO

ROTA 1 – DIA 15/04/2024 – a partir das 08h

PONTE BAIRRO PROGRESSO

BAIRRO DONA DORA

AVENIDA NAÇOES UNIDAS – JARDIM ARIZONA

ROTA 2 – DIA 16/04/2024 – a partir das 08h

CÓRREGO DOS TROPEIROS (PARTE DE CIMA) - JK E PLANALTO

CÓRREGO DOS TROPEIROS (PARTE DE BAIXO) - MANOA, SÃO FRANCISCO

PONTE DO JK

ÁREA DE MATA DO BAIRRO TITAMAR

ROTA 3 – DIA 17/04/2024 – a partir das 08h

LAGOA JOSÉ FÉLIX

AVENIDA JOSE SÉRVULHO SOALHEIRO -BELO VALE, JARDIM EUROPA, JARDIM DOS PEQUIS

CAMPO DA PORTUGUESA – JARDIM EUROPA

CAMPO E ÁREA DE MATA – VERDE VALE

ROTA 4 – DIA 18/04/2024 – a partir das 08h

CAMPO E ÁREA DE MATA – BAIRRO ELDORADO

ÁREA DE MATA – BAIRRO OURO BRANCO

ÁREA DE MATA – BAIRRO HENRIQUE NERY E JARDIM UNIVERSITÁRIO

ROTA 5 – DIA 19/04/2024 – a partir das 08h

LAGOA MATADOURO - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS- VAPABUÇU

ÁREA DE MATA – BAIRRO ESMERALDAS

CÓRREGO PRAINHA – BAIRRO ITAPOÃ

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM