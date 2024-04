Bombeiros fazem fiscalização conjunta em lotes vagos de Sete Lagoas e cidades vizinhas 

Nos dias 10 e 12 de abril, a 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em parceria com órgãos municipais como a Secretaria de Meio Ambiente, a Guarda Municipal e outros órgãos de fiscalização, promoveu uma operação conjunta de fiscalização em lotes vagos nos municípios de Sete Lagoas, Prudente de Morais e Curvelo. A ação reforça os cuidados necessários com a segurança e preservação ambiental destes espaços em ambientes urbanos.

Foto: 5ª Cia. Ind. Bombeiros Militares.

O evento teve como objetivo principal verificar a situação de vegetação e lixo em lotes vagos que representam risco iminente de danos ao patrimônio público ou privado, bem como a potencialidade para o surgimento de animais peçonhentos, vetores do mosquito transmissor da dengue, zica e chikungunya e outros riscos à comunidade.

Durante a fiscalização, foram observadas diversas irregularidades que implicam em riscos à segurança pública e à preservação ambiental. O Registro de Evento de Defesa Social (REDS), elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é um dos instrumentos utilizados para embasar as autuações, documentando detalhes essenciais como área aproximada do imóvel, tipo de vegetação, acúmulo de lixo ou entulho, entre outros.

Conforme estabelecido nas legislações municipais, o descumprimento das normas sujeita o infrator à aplicação de multas. Estas multas são destinadas a conscientizar os proprietários sobre a importância da manutenção adequada de seus imóveis e áreas adjacentes. A ação conjunta entre os órgãos municipais e o Corpo de Bombeiros reforça o compromisso com a segurança da comunidade e a preservação do meio ambiente. A conscientização e a colaboração da população são fundamentais para manter as cidades limpas, seguras e em conformidade com as regulamentações vigentes.

Da Redação com 5ª Cia. Ind. Bombeiros Militares.