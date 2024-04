Renovação completa da ala pediátrica do HNSG proporciona ambiente acolhedor para pacientes e famílias

O Hospital Nossa Senhora das Graças reinaugurou neste sábado (27) a ala de internação da pediatria. Inaugurados em 1969, agora os 13 quartos e demais espaços do setor ganharam uma estrutura mais moderna e aconchegante para melhor atender os pequenos pacientes e suas famílias. Segundo a administração, foram empenhados quase R$800.000,00 na reforma e o recurso veio da soma de esforços de várias empresas que apadrinharam o local.

Foto: Assessoria de Comunicação HNSG

A iniciativa partiu do empresário e atual presidente do Conselho de Administração do Hospital, Rômulo Caetano, que junto com Airton Machado mobilizaram o empresariado para conseguir o recurso necessário tanto a reforma e reativação completa do 8º andar como também uma reforma integral da Pediatria. Cada quarto já tem sua placa com indicação do número do quarto e a empresa que apadrinhou aquele ambiente, incentivando assim outras empresas a seguirem o exemplo e também apadrinharem outros andares.

“A gente sabe que tudo que a gente pensar de bem, que a gente unir pra fazer, a gente sempre vai conquistar. Que sempre a gente possa continuar ajudando o hospital e melhorando para que quando a gente precisar de assistência hospitalar, tenhamos o conforto, termos a tranquilidade de saber que está sendo bem assistido, que está bem estruturado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam continuar ajudando na melhoria do hospital e em tudo que a gente puder fazer pelo próximo”, agradeceu Rômulo Caetano.

A reforma foi resultado da contribuição das empresas: Grupo Calsete, Colorado Empreendimentos, Sicoob Credisete, Ferro Metais, Marcos Rocha, Metalsete Siderurgia, Miika Nacional, Grupo Minas Cal, Multitécnica Industrial, P.A. Automóveis, Sete Lagos Transportes e SG Soluções Alternativas. O mobiliário foi doado pela Perimetral Montagem, RGF Empreendimentos, Lima e Bruno (Sinal Despachante) e P. Peixoto Pena.

Decoração

Com projeto da arquiteta Regina Márcia Moura, o ambiente será todo plotado com desenhos dos Animaizinhos Doentes cuja arte foi doada pela designer Ana Cláudia Braga. Ela foi uma das precursoras desta reforma realizada agora. Em 2015, Ana Cláudia idealizou o Pipa (Projeto Intersetorial em prol do Atendimento) que previa a arrecadação de recursos para reformar a pediatria e a UTI Neonatal, mas na época não foi possível tirar o sonho do papel. Emocionada, a designer conta que foi uma alegria muito grande participar da reinauguração e poder contribuir com os desenhos para as paredes.



Despedida

A solenidade marcou também a despedida de Rômulo Caetano à frente do Conselho da Irmandade. Foi realizada uma homenagem com a exibição de um vídeo gravado por vários funcionários agradecendo pelos serviços prestados e pelas melhorias realizadas no prédio do hospital. Em maio haverá uma reunião para decidir o nome do próximo presidente.

A médica coordenadora da Pediatria, Mariane Avelar de Aquino, agradeceu ao presidente do Conselho de Administração do Hospital: “No seu primeiro dia eu te peguei pelo braço te levei na Pediatria, te mostrei o chão, as paredes e vi o quanto você ficou sensibilizado. E agora você está me entregando uma Pediatria nova. Então do fundo do meu coração eu quero te agradecer por todas as reuniões, por todas as vezes que eu te procurei e você ajudou a gente e por nos entregar uma Pediatria melhorada”.

Homenagem Antônio Pontes

O empresário Antônio Pontes foi homenageado (in memoriam) por sempre ter abraçado a causa do HNSG e realizado ações em prol da instituição.

Da Redação com Assessoria de Comunicação HNSG