Ciclistas são atropelados por van na BR-040 em Paraopeba

Sete ciclistas ficaram feridos, um em estado grave, após serem atropelados na manhã desta terça-feira (30) na BR-040, em Paraopeba.

O acidente aconteceu por volta das 6h50, no km 429, próximo a uma churrascaria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van trafegava no sentido Brasília (DF) quando colidiu com os ciclistas que pedalavam no acostamento da rodovia, o motorista alegou que foi fechado por um caminhão.

Sete ciclistas ficaram feridos. Um deles, em estado grave, foi socorrido por um helicóptero da PRF e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Os outros seis ciclistas feridos foram atendidos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução/ Internet

A BR-040 precisou ser interditada no sentido Distrito Federal devido ao acidente.

Da redação