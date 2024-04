PM prende suposto matador de aluguel após operação em Santana de Pirapama

Agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar de Sete Lagoas prenderam em um povoado próximo a Santana de Pirapama um homem que supostamente seria um matador de aluguel nessa segunda-feira (15). A princípio, o indivíduo apresentou nome e carteira de identidade falsos.

Foto: Reprodução/ Internet

Ao verificar os antecedentes do autor, os militares descobriram que ele possuía um mandado de prisão em aberto por crimes graves, incluindo três homicídios, um roubo e um furto. Em depoimento, o suspeito confessou que atuava como matador de aluguel no estado do Espírito Santo e que já havia realizado diversos "serviços" mediante pagamento.

Diante das graves acusações, o individuo foi encaminhado para a Polícia Civil de Sete Lagoas, onde permanecerá à disposição da justiça.

Da redação com informações do 25ºBPM