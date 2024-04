Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta-feira (18)

A previsão do tempo para esta quinta-feira em Sete Lagoas aponta para um dia predominantemente ensolarado, com algumas nuvens presentes. A probabilidade de chuvas é baixa ao longo do dia e durante a noite.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

As temperaturas na cidade devem variar entre 18°C e 29°C, com uma leve possibilidade de chuvas, estimada em 22%.

A manhã iniciará com uma temperatura de 18°C, subindo para 29°C durante a tarde e se mantendo em torno de 23°C durante a noite.

A umidade relativa do ar em Sete Lagoas oscilará entre 54% e 98%. Os ventos serão predominantemente calmos, com uma velocidade média de 4 km/h ao longo do dia, atingindo seu pico durante a noite, com rajadas de até 11 km/h.

Temperaturas esperadas para os próximos dias em Sete Lagoas

Sexta (19): 17°C a 26°C Sábado (20): 15°C a 27°C Domingo (21): 15°C a 28°C



