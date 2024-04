Setelagoano acerta Lotofácil e leva mais de R$ 700 mil

A sorte sorriu para um morador de Sete Lagoas, que acertou os 15 números da Lotofácil no concurso 3081, realizado na última quarta-feira (17) e levou uma bolada de R$ 711.677,91.

Foto: Reprodução/ Internet

A aposta vencedora foi realizada nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Quem também vai levar R$ 711.677,88 é um apostador de Rondonópolis, no Mato Grosso.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 06, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25.

Como jogar na Lotofácil:

Para tentar a sorte na Lotofácil, basta escolher 15 números entre 01 e 25 em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou no site Loterias Online. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio.

A Caixa Econômica Federal prevê o sorteio da Lotofácil sempre às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados. Em todos esses dias, o horário do sorteio é 20h (horário de Brasília). A data e horário, no entanto, podem mudar em ocasiões especiais.

As apostas vencedoras podem ser conferidas nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

