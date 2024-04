Prefeitura acelera obras do Provias na rua Santa Luzia para acabar com um transtorno de décadas

Um ritmo intenso de trabalho marca uma das etapas do Provias 7l, maior programa de ruas e avenidas da história de Sete Lagoas, na rua Santa Luzia, próximo ao Clube Náutico. A construção de galerias profundas com grande capacidade de escoamento de águas pluviais está em andamento. O projeto vai acabar com o transtorno que, durante fortes chuvas, causa alagamento e coloca em risco a vida das pessoas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O prefeito Duílio de Castro, o vereador Ismael Soares e o secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel, vistoriam o canteiro de obras na tarde desta quinta-feira, 17 de abril. Eles acompanharam de perto a escavação de um grande trecho da rua para a instalação de tubos de concreto de 1200 milímetros. “O alcance desta obra é incalculável. Resolveremos um problema crônico e implantaremos um sistema viário moderno e seguro. As cenas de alagamentos comuns nesta região serão coisa do passado”, comentou Duílio de Castro.

O projeto também contempla intervenções na avenida Guimarães Rosa e as ruas Ricardo Hebach e Cordisburgo. Um conjunto de obras que envolvem drenagem de grande porte, nova pavimentação e moderna sinalização. “A determinação do prefeito era para a elaboração de um projeto que coloque fim ao sofrimento dos moradores e de quem passa por esta região. Acredito que com esta obra completa, no período de fortes chuvas, ninguém mais será importunado”, avalia Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de Obras.

São mais de 300 metros de galerias na rua Santa Luzia e na avenida Guimarães Rosa. A previsão é que o primeiro trecho seja concluído nos próximos dias. Está bem perto do Provias 7L mudar para melhor a realidade de uma importante região da cidade. “Estou muito feliz em apoiar a administração municipal que aposta em obras estratégicas para acabar com os problemas dos sete-lagoanos”, comentou Ismael Soares.

O programa Provias 7L foi colocado em prática com força total pela Prefeitura de Sete Lagoas no ano passado. Neste momento, obras de grande alcance estão sendo realizadas também nas avenidas Padre Tarcizo, Sabará e ainda nas ruas Rei Salomão e Amaral Gurgel. Na primeira fase foram contempladas a avenida Raquel Teixeira Viana e a rua Benjamin Constant, nos bairros Centro e Canaã, respectivamente.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM