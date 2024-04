VÍDEO: cruzamento no Nova Cidade vira 'bota-fora' de lixo

Uma leitora do SeteLagoas.com.br enviou vídeos da falta de educação cometida por pessoas que transformaram um espaço no cruzamento da Avenida Suíça com Prefeito Alberto Moura, no Nova Cidade, em um 'bota-fora'.

No primeiro vídeo, um caminhão-baú retira o que seriam galhos de árvore, onde já possuem lixo - inclusive até um sofá foi descartado. No segundo vídeo, uma caminhonte também descarrega material impróprio no local - onde curiosamente, a Prefeitura de Sete Lagoas possui um ponto de apoio com caçambas para colocar inservíveis.

A reportagem procurou a assessoria do poder executivo local, que informou que a região é constantemente limpa por conta da prática irresponsável realizada por muitos - inclusive, de acordo com a Prefeitura, a última limpeza foi realizada a 15 dias. A assessoria ainda reforça para que os moradores utilizem o ponto para descarte dos materiais, que é próximo do 'bota-fora', para tal.

Denúncias de descartes irregulares de lixo podem ser realizados através do telefone da Secretaria de Meio Ambiente (SEMADETUR): (31) 3776-9313. A multa para quem realiza essa sujeira é de R$ 5 mil.

Filipe Felizardo