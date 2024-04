Prefeitura de Sete Lagoas inicia substituição de árvores com risco de queda na avenida Vila Lobos

Dezenas de ocorrências de queda de grandes árvores já foram registradas na avenida Vila Lobos, uma via estratégica que corta vários bairros como Centro, Jardim Cambuí, Panorama e Mangabeiras. Porém, depois de um estudo técnico, a Prefeitura de Sete Lagoas começou a suprimir as da espécie Caesalpinia férrea, comumente conhecida como pau-ferro, que, por sua estrutura frágil, são facilmente arrancadas pela raiz em momentos de ventanias. A próxima etapa desta ação será a recomposição por espécies próprias para canteiros centrais da área urbana.

Imagem: Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

Durante o estudo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária realizou a poda das árvores na tentativa de evitar a queda de galhos que estariam comprometidos. No entanto, a espécie arbórea alcança um grande porte que, nas tempestades, não é sustentando por sua raiz frágil ou apodrecimento do tronco. “Por muitos meses recebemos pedidos de podas dessas árvores por motivo de quedas drásticas. Fizemos as podas por experiência, mas não deu certo. Decidimos pela supressão para evitar danos futuros, inclusive alguns que colocam a vida das transeuntes em risco”, explica Roberto José Marchesini Fonseca, Engenheiro Ambiental e gerente de Controle de Podas e Supressões.

A retirada das árvores, que colocam moradores, comerciantes e quem circula pela Vila Lobos em risco, está sendo realizada por uma empresa especializada e devidamente licenciada para o serviço. Quem atua neste tipo de trabalho há mais de duas décadas recorda de situações críticas na avenida. “Todos conhecem o histórico de queda de árvores na Vila Lobos. Todo ano temos problemas sérios com este tipo de árvore que cai, quebra postes, arrebenta a rede elétrica e danifica imóveis e veículos. Graças a Deus ainda não foi registrado nenhum caso de morte”, ressaltou João Barbosa Neponucemo, diretor da empresa Arbosete.

Quem mora ou trabalha na região aprova a ação da Prefeitura que vai garantir segurança nos quase dois quilômetros de extensão da avenida. “Agradeço a Prefeitura e toda a sua equipe por este projeto. As novas espécies trarão segurança e a avenida continuará bela. Já vivenciamos situações que colocaram em risco toda comunidade escolar em épocas de chuvas quando essas árvores inadequadas para o contexto urbano começam a cair”, comentou Roberta Brandão, diretora da Colégio Caetano.

Quem passa pela Vila Lobos deve ficar atento já que trechos estão sendo interditados para a realização do serviço com segurança. Brevemente, os pontos do canteiro central estarão com outras árvores. As mudas de Jacarandá da Bahia, Quaresmeira Rosa, Palmeira Azul, Ipê Branco e Jasmim já estão separadas na Secretaria de Meio Ambiente para dar um novo paisagismo na avenida.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom