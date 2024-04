Momento cinema: Filme Guerra Civil no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Dirigido por Alex Garland "Guerra Civil" é estrelado por Kirsten Dunst e nosso brasileiro Wagner Moura, um filme de ação e suspense ambientado em um futuro próximo dos Estados Unidos, durante uma guerra civil. Lee e Joel, uma equipe de jornalistas de guerra, viajam pelo país para documentar o caos crescente, mas logo se tornam alvos eles mesmos.

Imagem: geekpopnews

Com tensões políticas se intensificando à medida que as eleições se aproximam, o filme reflete o clima político atual. Em estréia no Grupo Cine, "Guerra Civil" apresenta um cenário distópico e uma trama envolvente, com um elenco de destaque e classificação +18 por conter cenas de mortes, ferimento, sangue, típico cenário de guerras.

O SeteLagoas.com.br esteve presente em mais uma sessão e garante que vale a pena ver o filme. Com estréia em 18 de abril, já é classificado no IMDb 7,6 / 10 e 4,5 / 5 no Adoro Cinema. E você, qual final espera para essa produção?

Acompanhe a programação completa do Grupo Cine Shopping Sete Lagoas.

Da Redação, Maria Eduarda Alves