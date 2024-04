Prefeitura de Matozinhos faz votação pública para decidir o estilo musical do aniversário de 201 anos

Nesta terça-feira (23), a prefeitura de Matozinhos deu início a uma enquete convidando os moradores a escolherem o estilo musical para a atração principal das comemorações do 201º aniversário da cidade, agendado para 23 de agosto. Sertanejo, axé, samba e pop rock estão entre as opções, e a votação está ocorrendo no Instagram oficial da prefeitura.

Imagem ilustrativa

Desde o lançamento da enquete, o estilo sertanejo tem sido o mais popular entre os participantes, evidenciando-se como a preferência predominante dos moradores. Além disso, diversos nomes de artistas estão sendo sugeridos nos comentários, refletindo o desejo da comunidade de personalizar ainda mais a celebração. Entre os mais mencionados estão Clayton e Romário, Bell Marques e Ivete Sangalo.

Por meio dessa interação online, os moradores têm a oportunidade de influenciar diretamente o planejamento do evento, contribuindo para torná-lo verdadeiramente memorável.

Da Redação com Por Dentro de Tudo