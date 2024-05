Solo Star Festival: inscrições abertas no evento que revelará talentos musicais de Sete Lagoas

A cidade se prepara para vibrar ao som do Solo Star Festival, um evento que promete revelar novos talentos musicais e celebrar a diversidade de estilos. Com inscrições abertas até 30 de maio, o festival oferece a oportunidade para cantores e compositores mostrarem seu potencial e conquistarem prêmios.

Imagem: Divulgação

Realizado nos dias 13 e 20 de julho na Praça da Feirinha, no Centro da cidade, o Solo Star Festival é organizado pela Web System Brasil sob a direção de Marcílio Maran e a coordenação musical de Júlio Lopes, e conta com o apoio da prefeitura de Sete Lagoas, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

Os candidatos podem inscrever até cinco músicas inéditas e autorais, em qualquer estilo musical, desde que as letras estejam em português e não contenham conotações pejorativas, racistas ou de baixo calão e as composições deverão ser inéditas e totalmente originais, tanto na parte musical como na letra. Os candidatos também terão que ter no mínimo 16 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site.

Uma comissão de seleção formada por especialistas em música será responsável por avaliar os candidatos e escolher entre 15 e 20 semifinalistas. A seleção levará em consideração critérios como qualidade vocal, originalidade, interpretação, presença de palco e potencial artístico. 50% das vagas serão preferencialmente destinadas a moradores de Sete Lagoas.

A semifinal acontecerá no dia 13 de julho e a final no dia 20, com shows abertos ao público. Os seis melhores colocados receberão prêmios em dinheiro e troféus, além da oportunidade de se apresentarem em outros eventos musicais.

O Solo Star Festival é mais do que apenas uma competição, é um espaço para celebrar a música e revelar novos talentos. A organização convida toda a comunidade a participar do evento e prestigiar os artistas que se apresentarão.

Para mais informações, consulte o regulamento completo no site do festival, pelo instagram @solarfestival ou entre em contato pelo número (31) 99505-4341.

Djhéssica Monteiro