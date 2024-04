VÍDEO: 1ª Corrida Amamos Correr foi uma grande festa do esporte e ainda cumpriu papel social

Muita animação, solidariedade e prática esportiva de alta qualidade. Assim foi a 1ª Corrida Amamos Correr, realizada em parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. Mais de mil inscritos participaram das provas, transformando trechos das avenidas Prefeito Alberto Moura (Perimetral) e Sebastião de Paula Silva em cenário para uma grande festa do esporte na manhã deste domingo, 21 de abril.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Corrida Amamos teve percursos de 3km (caminhada), 5km e 10km (corrida) e a concentração foi no bairro Jardim Real, próximo ao Shopping Sete Lagoas, com largada pontualmente às 8 horas. “Mais uma corrida de sucesso apoiada por nossa administração. Uma promoção de grande alcance que motiva a prática esportiva saudável e ainda ajuda a Irmandade Nossa Senhora das Graças. Iniciativas que evidenciam o potencial de Sete Lagoas para este tipo de evento”, comentou o prefeito Duílio de Castro. “Agradecemos especialmente a Associação Amamos Correr, a diretoria do hospital e toda equipe da Secretaria de Esportes. Uma união de forças para trabalhar a mente e o corpo”, completou Marcelo Cooperseltta, coordenador de Assuntos Institucionais da Prefeitura.

A parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças também garantiu 50% dos recursos das inscrições para a unidade de saúde. A corrida foi, literamente, a possibilidade de unir uma ação solidária ao lazer dos competidores e também do público que prestigiou o evento. “O hospital precisa deste destaque na sociedade para mostrar o que sempre estamos fazendo. Já a corrida tem caráter social e de lazer. No mundo onde o psicológico é muito afetado isso tem uma grande importância”, ressaltou José Márcio Dumont, diretor Geral do HNSG.

Com a excelente marca de 37min04s, o atleta Roberto dos Santos venceu a corrida dos 10km. Ele fez agradecimentos especiais e comemorou o excelente resultado conquistado debaixo de um sol forte e contra grandes adversários. “Agradeço a Deus, meus familiares e, principalmente, minha filha que faz aniversário hoje. Todos estão aqui e me apoiaram muito”, comemorou.

O sentimento de gratidão foi geral entre os participantes de todas as idades. A sensação de ter realizado uma excelente prova em um percurso aprovado por todos motivou os agradecimentos também de Ivanildo Pereira dos Anjos, campeão dos 5 km com o tempo de 16min23s, e Ana Céliza Bezerra de Souza que venceu os 10 km com 45min46s. “A vitória sempre é boa e dedico a Inhaúma, minha terra natal”, disse Ivanildo. “Só tenho gratidão por esse excelente resultado”, comentou Ana Célia.

Os primeiros colocados em todas as categorias receberam os troféus das mãos de diretores do hospital e do prefeito Duílio de Castro. A programação esportiva e festiva foi durante toda manhã deixando o gostinho de quero mais. Os resultados podem ser conferidos no site esportecorrida.com.br.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM