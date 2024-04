Time setelagoano E7Sports vence mais uma disputa do Campeonato Metropolitano de Basquete

Aconteceu nesse domingo (28) mais uma disputa do Campeonato Metropolitano de Basquete, no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino.

Foto: Maria Eduarda Alves

O time E7Sports de Sete Lagoas jogou contra o time de Betim e o placar não poderia ser diferente, 84 x 38. Ganhando em casa o time setelagoano comemora e já se prepara para as próximas disputas.

Foto: Maria Eduarda Alves

Foto: Maria Eduarda Alves

Da Redação, Maria Eduarda Alves

