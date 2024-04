Governo promove concurso para selecionar mascote dos Jogos Escolares de Minas Gerais - Inscrições até 13/5

O Governo de Minas está dedicado a fortalecer a cultura democrática nas escolas e comunidades por meio de uma iniciativa inovadora: o Concurso de Desenho para selecionar o mascote dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg).

Imagem ilustrativa

Organizado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), através da Subsecretaria de Esportes (Subesp), e da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg), o concurso visa envolver os estudantes na criação de um símbolo que capture o espírito dos jogos.

Estudantes de todas as escolas e redes de ensino fundamental e médio de Minas Gerais podem participar, enviando um desenho original até o dia 13/5.

O mascote vencedor será escolhido por votação popular, garantindo a participação da comunidade na seleção do símbolo que representará o evento. O resultado final será divulgado em 24/6. Confira informações e cronograma no regulamento disponível neste link.

Além de ser uma oportunidade para os estudantes exercitarem a criatividade, o concurso visa estimular a participação e o envolvimento de toda a comunidade escolar nos Jogos Escolares de Minas Gerais.

Segundo Rosely Lima, superintendente de Políticas Pedagógicas da SEE/MG, o projeto visa engajar os estudantes na criatividade e demonstrar seu envolvimento ativo na importância do esporte na formação de crianças e adolescentes.

Frederico Pessoa, superintendente de Programas Esportivos da Sedese, destaca que o mascote para os jogos escolares busca estabelecer uma identificação maior dos estudantes-atletas com a competição e promover uma figura positiva durante os jogos.

O concurso é dividido em etapas, com as unidades escolares orientando os estudantes para a inscrição e criação do desenho do mascote. Em seguida, as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) selecionarão um desenho por regional para encaminhar à comissão organizadora. As etapas subsequentes incluem a seleção dos cinco desenhos para votação popular pela comissão organizadora.

Todos os autores dos desenhos selecionados receberão certificados de participação. Na etapa final, os três participantes com mais votos na votação popular receberão medalhas simbólicas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Confira o cronograma:



Jemg

O Jemg é uma iniciativa da Sedese, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a SEE/MG, que valoriza a prática esportiva escolar e a construção da cidadania dos jovens estudantes-atletas.



A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

Da Redação com Agência Minas