Volante Claudinei, ex-Atlético, volta ao Democrata para a Série D

O Democrata de Sete Lagoas anunciou nesta quarta-feira (24) o retorno do volante Claudinei, ex-Atlético, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O experiente jogador, é um dos principais reforços da equipe para a temporada.

Marcos Rocha e Claudinei posam com a taça da Copa do Brasil 2014 — Foto: Bruno Cantini/Flickr do Atlético-MG

Além de Claudinei, o Democrata também contratou o atacante Luiz Fernando, ex-Retrô. As duas contratações visam fortalecer o elenco para a disputa da Série D.

Claudinei, revelado pelo próprio Democrata em 2008, retorna ao clube após rodar por diversos times mineiros, como Ituiutaba, Boa Esporte, América e Atlético, além de Figueirense, Avaí, Vila Nova, CRB, Inter de Limeira e Sampaio Corrêa. Na carreira, acumula títulos importantes como a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana pelo Galo, em 2014. Já pelo Coelho, em duas passagens, disputou 77 partidas

Djhéssica Monteiro