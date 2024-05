Com brilho de Milito e Vargas, Atlético arranca empate com o Fluminense; veja os gols da partida

Com a estrela de Milito e Vargas, o Atlético conseguiu arrancar um empate contra o Fluminense. Foi uma jogada estratégica de Gabriel Milito que evitou a queda da invencibilidade do técnico argentino pelo Atlético. A entrada de Eduardo Vargas, aos 28 minutos do segundo tempo, substituindo Hulk, foi crucial. O Alvinegro, que estava perdendo por 2 a 0 em jogo realizado neste sábado (4) em Cariacica, no Espírito Santo, contou com a estrela do chileno, que marcou duas vezes, para alcançar o empate em 2 a 2. Essa partida foi válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O Galo retorna ao campo na próxima terça-feira (7), novamente como visitante, mas para outra competição. Líder do Grupo G da Copa Libertadores, com nove pontos conquistados, os mineiros enfrentarão o Rosario Central, na Argentina, no Gigante Arroyito, às 19h (horário de Brasília).

O primeiro gol do jogo aconteceu logo aos três minutos, em um contra-ataque do Fluminense. Marquinhos correu pela direita em uma jogada de velocidade, cruzou para a área e encontrou Cano, que finalizou de carrinho. Cano não celebrou o gol devido a um choque com Scarpa, resultando em dores nas costas e necessidade de atendimento médico.

O Fluminense seguiu pressionando e aos 17 minutos Paulinho e Hulk protagonizaram uma grande tabela, mas o goleiro Fábio do Flu evitou o gol de empate. Aos 22, Arias assustou o Atlético com um forte chute, mas Everson defendeu bem.

Apesar da melhora do Galo durante o jogo, o Fluminense teve melhores números nos primeiros 51 minutos, com sete finalizações contra cinco do Atlético, e 52% de posse de bola. Porém, o time de Diniz acertou 82% dos passes, enquanto o de Milito, 77%.

Na segunda etapa, o Atlético partiu para cima do Fluminense em busca do empate. Após algumas oportunidades desperdiçadas, Milito fez duas substituições cruciais: Igor Gomes entrou no lugar de Zaracho e Eduardo Vargas substituiu Hulk. Apenas nove segundos após a substituição, a dupla fez a diferença, com Gomes puxando a jogada e Vargas marcando um gol. Vargas marcou novamente aos 33 minutos, de cabeça, igualando o placar em Cariacica. Veja os gols da partida:

Nos minutos finais, o Atlético pressionou o Fluminense em busca do terceiro gol, porém o placar permaneceu inalterado no Kleber Andrade.

Fluminense 2 x 2 Atlético

Fluminense

Fábio; Marquinhos, Felipe Melo (Felipe Andrade), Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima (Terans) e Ganso (Renato Augusto); Douglas Costa (Alexsander), Arias e Cano (Kauã Elias). Técnico: Fernando Diniz

Atlético

Everson, Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Jemerson (Romulo) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Matías Zaracho (Igor Gomes), Gustavo Scarpa (Alisson); Paulinho (Cadu) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito

Gols: Germán Cano, aos 3 minutos do primeiro tempo, e Renato Augusto, aos 15 do segundo tempo, para o Fluminense; Eduardo Vargas, aos 28 e aos 33, para o Atlético.

Cartões amarelos: Arias, Cano, Felipe Melo, Ganso (FLU); Jemerson, Paulinho (CAM)

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 4 de maio de 2024, sábado

Local: Estádio Kleber Toledo, em Cariacica

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA/SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Da Redação com Itatiaia