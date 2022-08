PM prende homem suspeito de tráfico no bairro Santo Antônio

Foi preso no bairro Santo Antônio nessa quinta-feira (4) um homem com drogas após cumprimento de mandado de busca e apreensão em um beco.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O suspeito era o alvo do mandado, no local conhecido como boca-de-fumo. Com ele foi apreedido uma pedra de crack, e diversas porções de maconha, como cigarro, buchas e um pedaço do entorpecente.

Tanto a droga quanto o homem foram encaminhados para a delegacia. Ele responderá por tráfico.

Da redação com 25º BPM