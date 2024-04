Homem é detido em Sete Lagoas por suspeita de se passar por fiscal da Vigilância Sanitária

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas deteve em flagrante hoje (25/04) um suspeito de estelionato na rua Pedra Grande, bairro Catarina. O homem tem 32 anos e supostamente fingia ser agente de fiscalização da Vigilância Sanitária.

Foto: Redes sociais / Reprodução

O suspeito visitava estabelecimentos comerciais em vários bairros, solicitando inspeções nos freezers dos locais.

Após as supostas inspeções, ele alegava ter encontrado irregularidades e aplicava multas imediatas aos gerentes ou proprietários dos estabelecimentos alvos do golpe. Os valores das multas variavam e o suspeito já tinha consigo recibos próprios para a aplicação das penalidades.

Entretanto, a atitude suspeita foi percebida por um comerciante que, desconfiado, decidiu contatar o Procon. O gerente do órgão, após receber a denúncia, acionou a Guarda Municipal. O homem foi detido e levado pelos guardas para a Delegacia Regional da Polícia Civil no bairro Santa Helena, ficando à disposição dos policiais neste local para as devidas investigações e providências.

Da Redação com informações da GCM Sete Lagoas e Plantão Regional 24 Horas