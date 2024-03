Assalto em Sete Lagoas: Morador é agredido em casa e criminosos fogem em motocicleta

Na noite de sexta-feira (15), no bairro Ondina Vasconcelos, em Sete Lagoas, um morador foi vítima de um assalto em sua residência. O homem, que é proprietário de um bar na região, relatou que estava fechando seu estabelecimento quando foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados.

Um dos assaltantes estava armado com uma arma de fogo, aparentemente de fabricação artesanal. Após render a vítima, os criminosos o conduziram para dentro de sua casa, onde ele foi agredido fisicamente e ameaçado de morte para que entregasse todo o dinheiro que possuía, além do que estava guardado em seu guarda-roupas.

Após entregar cerca de R$120,00 em dinheiro, os assaltantes fugiram em uma motocicleta de trilha de cor amarela. O trabalhador seguiu os criminosos até o portão de sua casa e conseguiu visualizar o veículo de fuga, mas foi ameaçado novamente pelos assaltantes.

Não havia câmeras de monitoramento nas proximidades que pudessem ajudar na identificação dos autores. A polícia realizou buscas na região, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

