Motel em Sete Lagoas é assaltado e dupla foge com R$2.000

Na madrugada de sábado (16), um motel em Sete Lagoas foi alvo de um assalto à mão armada. Dois indivíduos, em uma motocicleta Honda/Titan com placa coberta, renderam a funcionária do caixa e levaram aproximadamente R$2.000 em dinheiro.

Segundo informações da Polícia Militar, os autores chegaram ao motel por volta das 2h da manhã. O garupa, portando uma arma de fogo preta, aparentando ser uma pistola, rendeu a funcionária e exigiu o dinheiro do caixa.

A funcionária, temerosa, entregou todo o dinheiro disponível, totalizando R$2.000. Em seguida, os autores fugiram do local em alta velocidade, tomando rumo desconhecido.

A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionada e diversas viaturas foram enviadas ao local para realizar o rastreamento dos autores. Apesar das buscas, ninguém foi preso até o momento.

