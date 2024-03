Mulher é brutalmente assassinada no bairro CDD em Sete Lagoas

Uma mulher de 45 anos foi brutalmente assassinada a facadas na madrugada desta segunda-feira (18) enquanto transitava pela Rua Sete no bairro CDD.

Foto: Reprodução/ Internet

A autora do crime, após uma discussão com seu companheiro em casa, consumiu bebida alcoólica e saiu para a rua. A vítima transitava pela Rua Sete quando foi abordada pela autora, que a agrediu.

Segundo relatos, as duas mulheres entraram em luta corporal. Em determinado momento, a autora retornou à sua residência, armou-se com uma faca e voltou para a rua, caminhando em direção à vítima. Desferindo um golpe fatal em seu peito, a autora evadiu-se do local.

A vítima foi encontrada caída no solo e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. A equipe prestou socorro à vítima, encaminhando-a para o Hospital Municipal, mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, conseguiu identificar e prender a autora do crime.

Da redação, com informações do 25ºBPM