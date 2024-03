Posto de combustível é assaltado na madrugada de sábado (23) em Sete Lagoas

Na madrugada de sábado (23), um assalto a mão armada mobilizou a Polícia Militar no Posto Santana, situado na rua Equador, bairro Santa Maria, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com relatos do frentista e do caixa do estabelecimento, o autor do crime, trajando calça preta, moletom cinza com capuz e blusa preta cobrindo parte do rosto, simulou estar armado e exigiu o envelope verde com o dinheiro do caixa. O valor subtraído foi de R$ 415,00.

Após o roubo, o indivíduo fugiu a pé pelas ruas Tunico Reis e Sávio Gonçalves França, adentrando em um veículo Gol prata e seguindo sentido ao bairro Itapuã. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, mas as imagens das câmeras de segurança do posto ainda não estavam disponíveis no momento da ocorrência.

Os funcionários do posto receberam orientações de segurança e medidas para minimizar riscos futuros de roubos. As viaturas realizaram rastreamento na região, porém, o autor do crime não foi localizado até o momento.

A Polícia Militar segue investigando o caso e buscando identificar o autor do crime. As imagens das câmeras de segurança do posto serão analisadas para tentar identificar o indivíduo e o veículo utilizado na fuga.

Da redação com 25ºBPM - ASCOM