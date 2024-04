Jornais de esquerda concordam que "Censura promovida por Moraes tem que acabar"

Os jornais tradicionais paulistas Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo publicaram editoriais neste final de semana criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à forma como a Corte lida com críticas e determinações de censura a algumas pessoas na internet. O jornal carioca O Globo, por sua vez, publicou um editorial defendendo o projeto de lei que visa coibir notícias falsas nas redes sociais.

Foto montagem SeteLagoas.com.br

A Folha de S.Paulo é administrada pelo empresário Luís Frias, que também controla o portal UOL e o PagBank. O jornal publicou um editorial intitulado "Censura promovida por Moraes tem de acabar", no qual critica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por proibir pessoas de se expressarem nas redes sociais sem o devido processo legal. A Folha ressalta que medidas extremas poderiam ser justificadas durante o período eleitoral de 2022 devido a um movimento subversivo incentivado pelo então presidente, mas que a situação atual não demanda tais ações.

O Estado de S.Paulo, por sua vez, publicou um editorial intitulado "A legítima crítica ao Supremo", no qual aborda o papel do Judiciário e a necessidade de diferenciar críticas construtivas de ameaças. O jornal destaca que a confusão entre críticas e ataques tem sido comum, inclusive em sua própria cobertura. Apesar de concordar com a necessidade de combater o "golpismo", o jornal questiona a justificativa para as medidas extremas tomadas pelo STF.

O Globo, que pertence à família Marinho, não publicou um editorial sobre liberdade de expressão recentemente, mas se posicionou a favor do projeto de lei de regulação das redes sociais, conhecido como projeto de lei das fake news. O jornal argumenta que a aprovação do projeto é essencial para combater abusos nas redes sociais e alcançar um equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilidade das plataformas.

Os jornais têm circulação impressa reduzida e ainda não conseguiram atingir um público significativo em suas versões online. As tiragens de O Estado de S.Paulo, O Globo e Folha de S.Paulo são 56.356, 52.933 e 41.401 cópias por dia, respectivamente, conforme o Instituto Verificador de Comunicação (IVC).

da redação com Folha, Estadão e O Globo