MGI lança edital de venda de 68 imóveis em Minas e na Bahia com pagamentos à vista ou por financiamento

O Governo do Estado de Minas Gerais, através da MGI - Minas Gerais Participações S/A, estatal vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, está promovendo um edital de venda de imóveis, oferecendo diversas oportunidades para investidores e interessados em adquirir propriedades em Minas Gerais e Bahia. O edital, publicado em 12/3, estará aberto para lances até 9/5.

Imagem Ilustrativa

O certame engloba uma variedade de imóveis, incluindo casas, lotes, terrenos, box de garagem e prédios, localizados em várias cidades de Minas Gerais e Bahia, como Bocaiúva, Betim, Contagem, Brasilândia de Minas, Divinópolis, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ibirité, Lagoa da Prata, Uberlândia, Belo Horizonte e Salvador. As áreas variam entre 14 m² e 7.559,98 m².

O processo de venda será conduzido por meio de leilão eletrônico, hospedado no site www.mgileiloes.com.br. Os interessados devem se cadastrar no site, selecionar o imóvel desejado e realizar o lance.

Os pagamentos podem ser efetuados à vista ou por meio de financiamento, a ser organizado diretamente pelo comprador com a instituição financeira de sua preferência.

Para agendar visitas ou obter mais informações sobre o leilão, a equipe especializada da MGI está disponível através do e-mail vendas@mgipar.com.br ou pelos telefones (31) 3915-4888, WhatsApp: (31) 99990-1127 / (31) 99842-2252. Os interessados também podem acompanhar as novidades e atualizações sobre os editais através do Instagram da MGI: @mgiparticipacoes.

Da Redação com Agência Minas