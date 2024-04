Epamig realiza capacitação com curso de aperfeiçoamento sensorial em queijos artesanais mineiros

Na última semana, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) promoveu em São João del-Rei o curso intitulado "A ciência por trás dos sabores dos queijos artesanais mineiros". Este evento, sediado no centro de pesquisa e treinamento em queijos artesanais do campo experimental Risoleta Neves, atendeu à demanda da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG).

Lívia da Silva Antoniazzi /Conexão Vertentes

O curso contou com a participação de extensionistas e produtores das regiões da Serra da Canastra e do Campo das Vertentes. Seu principal objetivo foi aprimorar a percepção e a caracterização sensorial dos queijos artesanais mineiros pelos participantes. Para alcançar esse propósito, foram implementadas diversas etapas, incluindo a ampliação do repertório sensorial do grupo com base em descritores utilizados em avaliações oficiais.

O pesquisador da Epamig, Daniel Arantes, detalha: "Para enriquecer o repertório sensorial dos produtores e extensionistas, oferecemos uma variedade de queijos. Discutimos aspectos e atributos que englobam a avaliação da aparência interna e externa, textura, aroma e sabor".

Uma nova edição do curso "A ciência por trás dos sabores dos queijos artesanais mineiros" já está sendo planejada para o mês de maio. Desta vez, será realizada em colaboração com a Associação dos Produtores de Queijos Artesanais de Minas do Campo das Vertentes (AQMAV) e estará aberta aos municípios conveniados ao Campo Experimental Risoleta Neves da Epamig.

Da Redação com Agência Minas