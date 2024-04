Exposição 'Do passado ao presente: Tiradentes e seu legado' no Museu dos Militares Mineiros

Museu dos Militares Mineiros apresenta a exposição "Do Passado ao Presente: Tiradentes e seu Legado", que aborda a vida e a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Realizada em colaboração com a Polícia Militar de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a mostra reúne uma variedade de objetos, incluindo indumentárias, documentos e medalhas relacionados à vida e ao legado do patrono das polícias Militar e Civil em todo o Brasil, bem como mártir da Inconfidência Mineira.

Museu dos Militares Mineiros / Divulgação

Com entrada gratuita, a exposição estará disponível para o público de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, até 9 de maio. O Museu dos Militares Mineiros está localizado no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Poliana Carla, coordenadora do museu, destaca que os visitantes poderão examinar detalhes como o estudo realizado para a remoção da icônica barba de Tiradentes e o processo de aceitação dessa nova imagem, além de uma réplica do uniforme utilizado pelo alferes Tiradentes, comandante do Destacamento dos Dragões na patrulha do "Caminho Novo", no Quartel de Sete Lagoas.

Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Ele é reconhecido como o mártir da Inconfidência Mineira, um movimento liderado por intelectuais, militares e comerciantes insatisfeitos com a exploração econômica e as restrições impostas pela Coroa Portuguesa, cujo objetivo era a separação e libertação da região de Minas Gerais.

O Museu dos Militares Mineiros, inaugurado há uma década, faz parte do Circuito Liberdade e destaca a história, a memória e a cultura das corporações militares mineiras, incluindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Além disso, ele promove uma reflexão sobre o papel dessas instituições no cotidiano dos cidadãos e na afirmação de elementos fundamentais para a identidade do estado.

A exposição conta com uma diversidade de peças em exibição, como uniformes, medalhas, armamentos, fotografias, instrumentos musicais, viaturas e equipamentos de campanha, além de documentos importantes não apenas para as corporações, mas também para a cultura de Minas Gerais.

O Museu dos Militares Mineiros é um espaço da Diretoria de Museus (Dimus), vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Minas Gerais, por meio da Superintendência de Museus, Bibliotecas e Economia da Criatividade.

Da Redação com Agência Minas