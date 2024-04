Encerra dia 9 de maio o segundo edital de venda de imóveis da Minas Gerais Participações S.A

O segundo edital de venda de imóveis da Minas Gerais Participações S.A (MGI), uma entidade estatal do Governo de Minas, está chegando ao fim, com encerramento agendado para 9/5, às 10h.

MGI /Divulgação

Esta é uma excelente oportunidade para adquirir propriedades estratégicas em Minas Gerais e Salvador, na Bahia.

Todo o processo de leilão está sendo conduzido através da plataforma exclusiva para lances hospedada no site de venda de imóveis da MGI, onde uma ampla variedade de imóveis está disponível para aquisição neste e em outros leilões.

Entre as opções disponíveis, você encontrará lotes, prédios, casas e vagas de garagem, todos localizados em áreas de destaque nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia, Governador Valadares, Betim, Contagem e Divinópolis, em Minas, além de Salvador, na Bahia, e outras localidades.

A diversidade das propriedades oferecidas é notável, com tamanhos variando de 14 m² a 7.559 m², atendendo a uma ampla gama de necessidades e projetos.

Para participar do leilão, é simples: basta realizar o cadastro no site, enviando os documentos solicitados conforme especificado no edital. Após a habilitação, você poderá oferecer lances com facilidade.

Caso surjam dúvidas ou você precise de suporte, nossa equipe de vendas está à disposição para fornecer assistência personalizada. Além disso, se você estiver interessado, também pode agendar visitas aos imóveis.

Da Redação com Agência Minas