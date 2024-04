Polícia Federal rastreia e prende suspeito de envolvimento com cédulas falsas em São Gonçalo do Abaeté

A Polícia Federal prendeu um jovem de 26 anos na tarde de quarta-feira (24) sob a acusação de envolvimento com cédulas falsas. Ele foi detido em São Gonçalo do Abaeté (Microrregião Paracatu), enquanto recebia as notas falsificadas.

Foto: Reprodução Youtube Patos Hoje

As autoridades receberam informações sobre o envio de uma remessa suspeita para um endereço na cidade e iniciaram a monitoração da entrega. No momento em que o destinatário recebeu o pacote, foi detido em flagrante.

Durante a abertura do envelope, na presença do destinatário, foram identificadas 10 notas de R$ 100 com sinais de falsificação, totalizando R$ 1.000 em cédulas fraudulentas.

O indivíduo foi preso e pode enfrentar acusações pelo crime de moeda falsa, com pena de até 12 anos de reclusão, sem direito à fiança. Após o registro da prisão em flagrante e o indiciamento, ele foi encaminhado ao Presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas.

da redação com informações de Patos Hoje