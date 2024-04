Assalto à mão armada em sítio de Barbacena; R$ 47 Mil foram roubados

Três indivíduos foram detidos durante um assalto à mão armada em um sítio no último domingo (21/4), em Barbacena, na Zona da Mata de Minas Gerais. Conforme relatado pela Polícia Militar, um grupo de três pessoas invadiu a propriedade, amarrou as mãos das vítimas e subtraiu a quantia de R$ 47 mil que estava guardada dentro de um dos quartos da residência.

Imagem ilustrativa

Segundo depoimento das vítimas às autoridades policiais, os suspeitos adentraram a residência exigindo informações sobre o dinheiro supostamente guardado no local. Diante da recusa em fornecer tais informações, os assaltantes, portando revólveres, vasculharam os cômodos da casa em busca do dinheiro.

Da Redação com Por Dentro de Tudo

