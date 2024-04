Trilhas de Futuro Impulsionam número de estudantes mineiros em cursos técnicos nas escolas estaduais

Os dados do Censo Escolar, fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), evidenciam uma transformação notável no cenário das vagas oferecidas em cursos técnicos profissionais nas escolas estaduais de Minas Gerais.

SEE MG/Divulgação

Essa evolução não se limita apenas ao aumento no número de matrículas, mas também se estende à expansão para um maior número de municípios, escolas e variedade de cursos.

No ano de 2019, marco inicial da atual gestão, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), registrou 13.150 estudantes matriculados em cursos técnicos, abrangendo as modalidades concomitante (durante o ensino médio), subsequente (após a conclusão do ensino básico) e Ensino Médio em Tempo Integral (Emti) Profissional.

Desde então, esse número experimentou um crescimento expressivo ao longo dos anos, alcançando a impressionante marca de 75 mil estudantes ativos em cursos profissionalizantes até 2024, o que representa um aumento de 470%.

Evolução de 2019 a 2024

Observando as três modalidades de ensino, houve uma expansão considerável no número de municípios atendidos, passando de 119 em 2019 para 551 em 2024 (um aumento de 363%).

Além disso, o número de escolas oferecendo tais cursos também aumentou de forma significativa, saindo de 150 para 1.030 unidades de ensino no mesmo período (um aumento de 586%).

O gráfico "Evolução" ilustra claramente esse crescimento na disponibilidade de cursos técnicos dentro das escolas estaduais ao longo dos anos.

Essa tendência representa um aumento substancial no número de estudantes buscando formação profissional em conjunto com a Formação Geral Básica (FGB).

Enquanto em 2020 e 2021, a rede estadual registrou, respectivamente, 14.170 e 12,5 mil estudantes matriculados, a partir de 2022, o número de alunos ultrapassou o dobro, chegando a 32.290 matrículas. Em 2023, esse crescimento continuou, alcançando 46.415 estudantes, representando um aumento de 43,7%.

SEE-MG / Divulgação

Esta transformação é resultado do esforço da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) em cumprir a Meta 11 do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, que visa triplicar o número de matrículas de estudantes em cursos técnicos de nível médio.

Um dos aspectos mais significativos é a ampliação da educação profissional no âmbito do Ensino Médio em Tempo Integral (Emti), um programa estratégico e prioritário do Governo de Minas e da SEE/MG, que se concentra no desenvolvimento de competências essenciais para o mundo do trabalho, alinhado aos objetivos de vida dos estudantes, conforme destacado por Andréa Botelho de Abreu, coordenadora geral de Educação Integral e Profissional da SEE/MG.

O Emti Profissional emergiu como o principal motor por trás do aumento da disponibilidade de cursos técnicos nas escolas estaduais. Lançado em 2017 como parte da Política de Fomento à Implementação de Emti, o programa evoluiu significativamente ao longo dos anos.

Em 2019, apenas 419 matrículas eram registradas em quatro escolas de quatro municípios mineiros. Contudo, até 2024, o Emti se tornou uma realidade para 42 mil estudantes, distribuídos em 540 escolas em 329 cidades.

Atualmente, são oferecidas mais de 50 opções de cursos, com foco especial em áreas como Administração, Agronegócio, Logística, Desenvolvimento de Sistemas, Segurança do Trabalho e Informática, que refletem as demandas e potenciais econômicos de cada região.

A seleção dos cursos é cuidadosamente planejada, levando em conta o perfil e as necessidades locais. As escolas realizam um levantamento detalhado dos arranjos produtivos, da empregabilidade dos estudantes e das prioridades regionais.

Essa abordagem se reflete nas histórias de sucesso de alunos como Arthur Ferreira Silva, que vislumbra uma carreira em Agronomia, e Gustavo Ivo Brito, que planeja uma jornada na área de Geofísica, ambos inspirados pelos cursos técnicos oferecidos.

Além disso, o projeto Trilhas de Futuro, em parceria com instituições de ensino públicas e privadas, desempenha um papel fundamental na expansão da educação técnica profissional em Minas Gerais. Desde o seu início em 2021, o projeto tem impulsionado significativamente o número de matrículas, cumprindo metas tanto no âmbito estadual quanto nacional.

Esses esforços refletem o compromisso do Governo de Minas em capacitar os jovens para o mercado de trabalho, promovendo uma educação de qualidade alinhada às demandas do século XXI.

Da Redação com Agência Minas