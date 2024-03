Casal briga após cão cair de prédio em Minas; Polícia Civil investiga caso

A Polícia Civil irá investigar o caso de um cão que caiu do terceiro andar de um prédio na cidade de Andradas, sul de Minas. Por conta deste fato, um casal acabou se desentendendo e uma briga se originou. O fato aconteceu no último domingo (24); na quarta (27), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão no imóvel.

Foto: divulgação / TNOnline.com.br

As informações são do portal Poços Já. O casal estava em um passeio na zona rural de Andradas e, em um conflito entre os dois, o homem de 49 anos voltou para o apartamento onde moravam. Ao chegar no local, viu que o cão de estimação tinha caído do prédio.

Logo após o companheiro informar o parceiro (30 anos) da morte do animal, este foi levado até o hospital abalado. Ao voltar para o imóvel, ele estava agressivo e uma briga se originou - o namorado então desferiu golpes com uma espada de madeira na vítima. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor.

Investigação

Nessa quarta-feira (27), a Polícia Civil realizou mandado de busca e apreensão no imóvel onde o casal mora - um perito foi acionado para efetuar um laudo sobre a morte do cão. O corpo do animal foi exumado. De acordo com a corporação, a hipótese da investigação apura supostos maus-tratos.

Da redação com Poços Já