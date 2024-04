Caminhoneiro é preso após acidente revelar carga de 200kg de cocaína em Minas Gerais

Um caminhoneiro, cuja idade não foi revelada, foi detido após se envolver em um acidente de trânsito na segunda-feira (15 de abril) na BR-251, próximo a Padre Carvalho, no Norte de Minas Gerais. Ele dirigia um caminhão frigorífico carregado com aproximadamente 200kg de pasta base de cocaína.

Foto: PRF/Divulgação

O incidente atraiu equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O acidente aconteceu no km 366 da rodovia, onde foi descoberto que a droga estava escondida entre frangos congelados. A PRF avalia que a captura do entorpecente representou um prejuízo de cerca de R$ 24 milhões para a organização criminosa envolvida.

O motorista sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital de Salinas, onde permaneceu sob custódia policial, recebendo voz de prisão no próprio local do acidente. O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

Da Redação com O Tempo