Governo de Minas inicia campanha "Emergência MG" para prevenção de crimes no transporte público

Nesta quarta-feira (17/4), o Governo de Minas Gerais lança a campanha "Emergência MG no Transporte Público" para educar a população sobre como acionar as forças de segurança em casos de furto, roubo e importunação sexual nos transportes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa é uma colaboração entre as secretarias de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Tiago Ciccarini /Sejusp

O subsecretário de Transportes e Mobilidade da Seinfra, Aaron Duarte Dalla, destaca a importância de proteger os usuários diários do transporte público com respostas rápidas e eficientes a incidentes. O lançamento oficial ocorrerá na Praça Raul Soares, onde policiais militares e civis distribuirão panfletos e orientarão sobre o uso do serviço Emergência MG, que permite acionar a polícia e o Corpo de Bombeiros via chat.

O serviço de atendimento virtual está disponível pelo site do Governo de Minas, pelo aplicativo MG App e pelo Telegram. A campanha será visível também em cartazes nos ônibus, estações e terminais, além de anúncios em redes sociais e painéis digitais do metrô e da rodoviária.

Segundo Christian Azevedo, subsecretário de Integração da Segurança Pública da Sejusp, as medidas visam reduzir crimes como furtos, roubos e assédio sexual, especialmente no centro de Belo Horizonte. Dados da Sejusp indicam que jovens de 18 a 24 anos são frequentemente vítimas desses crimes no transporte público.

O MG App facilita o acesso ao serviço Emergência MG, com um menu exclusivo na tela inicial para contatar diretamente os números de emergência (190, 193, 197), simplificando o processo de identificação do usuário durante o atendimento.

Da Redação com Agência Minas